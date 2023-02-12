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Волкановски объяснил причины поражения от Махачева

Волкановски объяснил причины поражения от Махачева
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Австралийский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски высказался о поражении от Ислама Махачева в бою за чемпионский пояс в лёгком весе.

«Не буду жаловаться, что он был больше, а я пришёл из другого дивизиона. Он поставил на кон титул. Я рассчитывал на победу, пришёл сюда, чтобы побеждать, а не искать оправдания.

Мне очень хотелось выиграть пояс. Сложно осознавать, что ты был настолько близок. Это был бой, который я мог выиграть. Хотел бы говорить, что «этот парень был неуязвимым, но я показал, что он уязвим». Однако я не в этой позиции. Посмотрю бой ещё раз. Не уверен, что поединок действительно был близким.

Мы все увидели, что дело не в силе, не в мощи. Дело в технике, навыках и подготовке. У него было преимущество в весе, глупо отрицать это, но я проиграл не потому, что он весил немного больше. Кто-то мог даже подумать, что я выиграл этот бой», — сказал Волкановски на пресс-конференции.

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