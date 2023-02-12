Волкановски рассказал о планах на будущее
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Австралийский боец смешанных единоборств Александр Волкановски подвёл итоги поединка с Исламом Махачевым и рассказал о планах на будущее.
«Я рад, что я дал близкий бой. Но я всегда выхожу в клетку, чтобы выигрывать. Я хотел, чтобы подняли мою руку. Расстроен, что этого не случилось. Но я всегда выхожу побеждать. Во мне столько соревновательного духа. Я очень рад, что сегодня на арене было столько людей.
Пока я останусь в полулёгком весе. Тем более, что я знаю, с кем мне драться. С Яиром Родригесом. А в будущем я возможно перейду в лёгкий вес», — сказал Волкановски на пресс-конференции.
Махачев победил единогласным решением судей. Напомним, это был первый бой Махачева, когда в его углу не было наставника Хабиба Нурмагомедова.
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