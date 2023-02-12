Волкановски: между нами с Исламом только уважение

Австралийский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски высказался об отношениях с российским бойцом Исламом Махачевым после боя за титул в лёгком весе.



«Между нами с Исламом только взаимный респект. Мы поблагодарили друг друга за бой. Я пожелал удачи ему и его команде в углу. Очень жаль, что по итогам поединка подняли не мою руку», — сказал Волкановски на пресс-конференции.



Махачев победил австралийца единогласным решением судей и, таким образом, впервые защитил чемпионский пояс.



В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед подряд.



Для Волкановски это первое поражение в UFC и второе в ММА. Также у австралийца 25 побед.