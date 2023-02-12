Махачев с Волкановски получили бонус в размере $ 50 тысяч за лучший бой вечера на UFC 284

В ночь на 12 февраля в Перте (Австралия) прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 284, главным событием которого стал бой между россиянином Исламом Махачевым и Алексом Волкановски за титул чемпиона промоушена в лёгком весе.



Махачев победил австралийца единогласным решением судей и, таким образом, впервые защитил чемпионский пояс.



Поединок Ислама Махачева с Алексом Волкановски был назван лучшим боем вечера, оба бойца получат по $ 50 тысяч.



Лучшее выступление вечера показали мексиканец Яир Родригес и Джек Делла Маддалена.



Родригес выиграл удушающим у Джоша Эмметта и стал временным чемпионом в полулёгком весе.



Джек Делла Маддалена также удушающим выиграл у Рэнди Брауна.