Первый чемпион UFC в лёгком весе Дженс Пулвер будет включён в «Зал славы UFC»

Бывший американский боец Дженс Пулвер (27-19-1) будет включен в Зал славы UFC.



Пулвер станет первым в истории чемпионом в легком весе, удостоившимся такой чести. Дженс начал профессиональную карьеру в ММА в 1999 году, а титул чемпиона UFC завоевал в 2001-м. Также он стал самым молодым бойцом в своем дивизионе, выигравшим чемпионский пояс, и одним из двух чемпионов-легковесов, выступавших в промоушнах UFC и Pride. На протяжении своей 14-летней карьеры в профи Пулвер дрался в четырех весовых категориях. Всего в UFC он провел девять боев: шесть побед, два поражения, одна ничья. Профессиональную карьеру Дженс Пулвер завершил в 2013 году.

Ислам Махачев, победивший Александр Волкановски, является 12-м чемпионом UFC в лёгком весе.