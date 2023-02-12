Первый чемпион UFC в лёгком весе Дженс Пулвер будет включён в «Зал славы UFC»
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Бывший американский боец Дженс Пулвер (27-19-1) будет включен в Зал славы UFC.
Пулвер станет первым в истории чемпионом в легком весе, удостоившимся такой чести. Дженс начал профессиональную карьеру в ММА в 1999 году, а титул чемпиона UFC завоевал в 2001-м. Также он стал самым молодым бойцом в своем дивизионе, выигравшим чемпионский пояс, и одним из двух чемпионов-легковесов, выступавших в промоушнах UFC и Pride. На протяжении своей 14-летней карьеры в профи Пулвер дрался в четырех весовых категориях. Всего в UFC он провел девять боев: шесть побед, два поражения, одна ничья. Профессиональную карьеру Дженс Пулвер завершил в 2013 году.
Ислам Махачев, победивший Александр Волкановски, является 12-м чемпионом UFC в лёгком весе.
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