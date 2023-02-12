Белал Мухаммад отреагировал на победу Махачева над Волкановски
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Американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад прокомментировал победу россиянина Ислама Махачева над Алексом Волкановски в главном бою турнира UFC 284, который прошёл в Перте в ночь на 12 февраля.
«Фанаты никогда не бывают довольны. Сначала Ислам у них много борется, теперь он выигрывает бой за счёт ударной техники, а они по-прежнему недовольны», — написал Мухаммад на своей странице в социальной сети.
Ислам Махачев выиграл у Алекса Волкановски единогласным решением судей и впервые защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед подряд.
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