Хасбик поздравил Махачева с победой над Волкановски

Популярный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, поздравил российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева с победой над австралийцем Алексом Волкановски.



«Поздравляю Ислама с победой. Село Хушет шумит, вперёд», — сказал блогер в видео на своей странице в социальных сетях.

Хасбик поздравил Махачева с победой:

Бой Ислама Махачева с Волкановски возглавил турнир UFC 284, который прошёл в Перте (Австралия) в ночь с 11 на 12 февраля.



Махачев победил австралийца единогласным решением судей и, таким образом, впервые защитил чемпионский пояс.



В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед подряд.



Для Волкановски это первое поражение в UFC и второе в ММА. Также у австралийца 25 побед.