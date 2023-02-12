23 из 29 зарубежных журналистов отдали Махачеву победу в поединке с Волкановски
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Состоялось голосование среди зарубежных журналистов. 29 экспертов опубликовал счёт, с которым, по их мнению, должен был закончиться поединок Махачев — Волкановски на турнире UFC.
21 журналист посчитал, что бой должен был закончиться со счётом 48-47 в пользу Махачева. Двое (Деян Фокс из BlooduElbow.com и Джед Мешью из MMAFighting.com) эксперта отдали Махачеву победу со счётом 49-46. Шестеро журналистов (Ник Балдвин, Шакил Майоури, Дрейк Риггс, Син Шиан, Кендрик Джонсон и Тайлер Трис) посчитали, что победить с минимальным счётом должен был Волкановски.
Ислам Махачев победил Алекса Волкановски единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс. Всего на счету бойца 13 побед и одно поражение в UFC.
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