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Сехудо – о поединке Махачева и Волкановски: один из самых конкурентных боев в истории

Сехудо – о поединке Махачева и Волкановски: один из самых конкурентных боев в истории
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высоко оценил титульный бой между россиянином Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

«Респект Исламу Махачеву и Алексу Волкановски. Это был один из самых конкурентных боёв в истории смешанных единоборств», — написал Сехудо на своей странице в социальной сети.

Бой Ислама Махачева с Волкановски возглавил турнир UFC 284, который прошёл в Перте (Австралия) в ночь с 11 на 12 февраля мск.

Махачев победил австралийца единогласным решением судей и впервые защитил чемпионский пояс.

В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед подряд.

Для Волкановски это первое поражение в UFC и второе в ММА. При этом у австралийца 25 побед.

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