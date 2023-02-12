Сехудо – о поединке Махачева и Волкановски: один из самых конкурентных боев в истории

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высоко оценил титульный бой между россиянином Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.
«Респект Исламу Махачеву и Алексу Волкановски. Это был один из самых конкурентных боёв в истории смешанных единоборств», — написал Сехудо на своей странице в социальной сети.
Бой Ислама Махачева с Волкановски возглавил турнир UFC 284, который прошёл в Перте (Австралия) в ночь с 11 на 12 февраля мск.
Махачев победил австралийца единогласным решением судей и впервые защитил чемпионский пояс.
В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед подряд.
Для Волкановски это первое поражение в UFC и второе в ММА. При этом у австралийца 25 побед.
- 12 февраля 2023
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