Сехудо – о поединке Махачева и Волкановски: один из самых конкурентных боев в истории

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высоко оценил титульный бой между россиянином Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.



«Респект Исламу Махачеву и Алексу Волкановски. Это был один из самых конкурентных боёв в истории смешанных единоборств», — написал Сехудо на своей странице в социальной сети.



Бой Ислама Махачева с Волкановски возглавил турнир UFC 284, который прошёл в Перте (Австралия) в ночь с 11 на 12 февраля мск.



Махачев победил австралийца единогласным решением судей и впервые защитил чемпионский пояс.



В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед подряд.



Для Волкановски это первое поражение в UFC и второе в ММА. При этом у австралийца 25 побед.