Махачев: ещё на взвешивании говорил австралийцам, что они будут разочарованы

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев прокомментировал победу в поединке с Алексом Волкановски.
«Он говорил мне, давай, что-нибудь делай. А я ему говорил, давай ты что-нибудь делай, ты же говорил, что твой грэпплинг улучшен. Я ещё на взвешивании говорил австралийцам: «Ребята, ничего личного, но вы будете разочарованы», — сказал Махачев на пресс-конференции.
Исламу Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильского бойца Чарльза Оливейру. Всего на счету бойца 13 побед и одно поражение в UFC.
Алексу Волкановски 34 года. Алекс завоевал титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) в декабре 2019 года и успешно провёл четыре защиты. Всего на счету австралийского бойца 12 побед и одно поражение в UFC.
- 12 февраля 2023
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