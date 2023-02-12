Ислам Махачев: не важно как, но я выиграл сегодня

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев прокомментировал свою победу над Алексом Волкановски на турнире UFC 284.
«Не важно как, но я выиграл сегодня. Теперь я не просто чемпион, я лучший боец в мире. И я очень счастлив. И все теперь должны называть меня не просто чемпион, а лучший боец в мире. Не важно, как я победил. Победа есть победа.
Я говорил всем, что буду пытаться его нокаутировать. Он ниже меня, у него меньше размах рук. Он был очень сильный. Сейчас он не лучший боец в мире, но до нашего боя он был им»— сказал Махачев на пресс-конференции.
Махачев победил австралийца единогласным решением судей и, таким образом, впервые защитил чемпионский пояс.
В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед подряд.
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