Ислам Махачев: это был бой за статус лучшего в мире

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев прокомментировал победу в поединке с Алексом Волкановски.

«Мы с моей командой прилетели за тысячи километров. Многое сложилось не в мою пользу. Но я никогда не готовлю себя к лёгким боям. Это был не просто бой за пояс, это был бой за статус лучшего в мире.



Он неплохо попал по мне. Я не знаю, что произошло. Я оказался снизу. На мой взгляд я выиграл три раунда», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Исламу Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильского бойца Чарльза Оливейру. Всего на счету бойца 13 побед и одно поражение в UFC.



Алексу Волкановски 34 года. Алекс завоевал титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) в декабре 2019 года и успешно провёл четыре защиты. Всего на счету австралийского бойца 12 побед и одно поражение в UFC.