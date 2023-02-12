Махачев: Хабиб нервничал, потому что я не делал некоторые вещи
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался о победе над Алексом Волкановски и оценил вероятность возможного реванша с Чарльзом Оливейрой.
«Я лучший боец в мире, я чемпион. Дана, позвони мне, я жду. Хабиб нервничал, говорил мне, почему я не делал некоторые вещи. Я ему сказал, что если бы он был в моём углу, я бы это сделал.
Что касается реванша с Оливейрой, пусть он сначала побьёт Дариуша», — сказал Махачев на пресс-конференции.
Махачев победил Волкановски единогласным решением судей и, таким образом, впервые защитил чемпионский пояс.
В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед подряд.
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