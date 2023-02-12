Ислам Махачев: я показал, что могу драться в стойке

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев прокомментировал победу в поединке с Алексом Волкановски.

«Я знал, что это не будет лёгкая прогулка. Посмотрите его бои – он настоящий чемпион. Я настраивался на тяжёлый бой. Я показал, что могу и в стойке драться. Все ждали от меня борьбу, но я попробовал и в стойке.



Он все раунды какие-то действия делал, пытался повалить. Видно, боролся пацан», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Исламу Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильского бойца Чарльза Оливейру. Всего на счету бойца 13 побед и одно поражение в UFC.



Алексу Волкановски 34 года. Алекс завоевал титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) в декабре 2019 года и успешно провёл четыре защиты. Всего на счету австралийского бойца 12 побед и одно поражение в UFC.