Махачев: я допустил много ошибок, но это был не пацан с улицы, а лучший боец в мире

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался о победе над Алексом Волкановски на турнире UFC 284.



«Много маленьких ошибок. Я ему дал чуть поработать в стойке. У него необычная стойка, необычные удары. Сейчас идёт такое обсуждение, будто от меня ждали лёгкой победы, а её не случилось. Но это же был не с улицы пацан, это лучший боец в мире. Из-за этого такой тяжёлый бой был. Я полностью согласен с решением, я доволен. Я от этого боя получу очень большую пользу», — сказал Махачев на пресс-конференции.



Махачев победил Волкановски единогласным решением судей и, таким образом, впервые защитил чемпионский пояс.



В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед подряд.