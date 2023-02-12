Махачев: я допустил много ошибок, но это был не пацан с улицы, а лучший боец в мире

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался о победе над Алексом Волкановски на турнире UFC 284.
«Много маленьких ошибок. Я ему дал чуть поработать в стойке. У него необычная стойка, необычные удары. Сейчас идёт такое обсуждение, будто от меня ждали лёгкой победы, а её не случилось. Но это же был не с улицы пацан, это лучший боец в мире. Из-за этого такой тяжёлый бой был. Я полностью согласен с решением, я доволен. Я от этого боя получу очень большую пользу», — сказал Махачев на пресс-конференции.
Махачев победил Волкановски единогласным решением судей и, таким образом, впервые защитил чемпионский пояс.
В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед подряд.
- 12 февраля 2023
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