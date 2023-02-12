Махачев: никогда не выбираю себе оппонентов, я просто жду

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев ответил на вопрос о своём следующем сопернике.

«Я никогда не выбираю себе оппонентов. Если Дана позвонит, я отвечу. Я не выбираю соперников, я просто жду. Дайте мне реального претендента. Я не просто чемпион, я первый номер P4P. А Волкановски теперь второй.



100% роль Хабиба в углу неоценима. Он знает много вещей. К сожалению, он не сказал, что в следующем бою всё-таки будет в моём углу», — сказал Махачев на пресс-конференции.