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Махачев: никогда не выбираю себе оппонентов, я просто жду

Махачев: никогда не выбираю себе оппонентов, я просто жду
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев ответил на вопрос о своём следующем сопернике.

«Я никогда не выбираю себе оппонентов. Если Дана позвонит, я отвечу. Я не выбираю соперников, я просто жду. Дайте мне реального претендента. Я не просто чемпион, я первый номер P4P. А Волкановски теперь второй.

100% роль Хабиба в углу неоценима. Он знает много вещей. К сожалению, он не сказал, что в следующем бою всё-таки будет в моём углу», — сказал Махачев на пресс-конференции.

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