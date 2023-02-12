Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев: для меня Хабиб — лучший человек на земле

Махачев: для меня Хабиб — лучший человек на земле
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев прокомментировал сравнение с Хабибом Нурмагомедовым.

«Люди всегда сравнивают меня с Хабибом, воспринимают как одно целое. Он не просто лучший боец, не просто чемпион. Для меня это лучший человек на земле», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023