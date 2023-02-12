Махачев: для меня Хабиб — лучший человек на земле
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев прокомментировал сравнение с Хабибом Нурмагомедовым.
«Люди всегда сравнивают меня с Хабибом, воспринимают как одно целое. Он не просто лучший боец, не просто чемпион. Для меня это лучший человек на земле», — сказал Махачев на пресс-конференции.
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