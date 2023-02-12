Махачев оценил свои навыки в стойке в бою с Волкановски

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев оценил свою ударную технику в бою с Алексом Волкановски и похвалил своего соперника.



«У меня неплохие навыки в стойке и я верю в эти навыки. У меня отличные тренеры. Я пытался его нокаутировать. Но этот парень очень сильный и стойкий. Я его подсёк, я бил его сильно. Но он стоял и шёл вперёд. Он настоящий чемпион», — сказал Махачев на пресс-конференции.



В ночь на 12 февраля на турнире UFC 284 Махачев победил Волкановски единогласным решением судей и, таким образом, впервые защитил чемпионский пояс.



В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед подряд.