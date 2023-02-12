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Махачев оценил свои навыки в стойке в бою с Волкановски

Махачев оценил свои навыки в стойке в бою с Волкановски
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев оценил свою ударную технику в бою с Алексом Волкановски и похвалил своего соперника.

«У меня неплохие навыки в стойке и я верю в эти навыки. У меня отличные тренеры. Я пытался его нокаутировать. Но этот парень очень сильный и стойкий. Я его подсёк, я бил его сильно. Но он стоял и шёл вперёд. Он настоящий чемпион», — сказал Махачев на пресс-конференции.

В ночь на 12 февраля на турнире UFC 284 Махачев победил Волкановски единогласным решением судей и, таким образом, впервые защитил чемпионский пояс.

В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед подряд.

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