Махачев: такие тяжёлые бои приносят пользу

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев прокомментировал победу в поединке с Алексом Волкановски.

«Я по ходу боя чувствовал, что попадал. Но он стоял на ногах. Он крепкий орешек. Таких мало в нашей организации.



Волкановски очень хорошо оборонялся. Бывают такие тяжёлые бои. Люди могут не согласиться, но такие тяжёлые бои нужны. Такой бой обязательно принесёт тебе пользу в карьере. Здесь я понял, где план нужно поменять, что сделать. Я этот бой ещё много раз посмотрю, разберу свои ошибки.



Чтобы он меня потряс, ушатал? Такого не было. А чтобы хорошо попал. В пятом раунде было. Это был хороший удар. Чем тяжелее эта победа, тем она слаще, 100%. Ни в каком раунде не было, чтобы он меня ушатал, чтобы я поплыл», — сказал Махачев на пресс-конференции.