Ислам Махачев: не думаю, что Джон Джонс возглавит P4P

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался о своём лидерстве в рейтинге промоушена среди бойцов вне зависимости от весовых категорий.



«Джон Джонс — великолепный боец, никаких вопросов. Но в последнем бою он выиграл раздельным решением. Это был сложный бой. Не думаю, что после предстоящего поединка Джонс будет на вершине. Я стал лучшим, потому что побил лучшего. Если кто-то хочет стать первым номером, я жду!», — сказал Махачев на пресс-конференции.



В ночь на 12 февраля на турнире UFC 284 Махачев победил Алекса Волкановски единогласным решением судей и, таким образом, впервые защитил чемпионский пояс.



В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении.