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«Ты уже в истории, брат». Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву

«Ты уже в истории, брат». Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Ислама Махачева над Алексом Волкановски на турнире UFC 284.

Ислам Махачев победил Алекса Волкановски единогласным решением судей и впервые защитил чемпионский пояс.

«Просто лучший. Доказал это в упорном, конкурентном бою с лучшим действующим бойцом планеты. Всегда есть над чем работать, но эта история уже останется надолго в этом виде спорта.

Просто вспомните на своей памяти, кто из Евразии возглавлял рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории за всю историю смешанных единоборств. Была всего пара таких бойцов, и Ислам уже в этом списке. Ты уже в истории», — написал Хабиб на своей странице в социальных сетях, обратившись к Махачеву.

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