Двалишвили отреагировал на поединок Махачева и Волкановски

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили, выступающий в легчайшем весе UFC оценил титульный поединок между Исламом Махачевым и Алеком Волкановски.



«Вау, Алекс Волкановски. Отличный бой, я этого не ожидал», — написал Двалишвили на своей странице в социальных сетях.



Поединок Ислама Махачева с Волкановски возглавил турнир UFC 284, который прошёл в Перте (Австралия) в ночь с 11 на 12 февраля.



Махачев победил австралийца единогласным решением судей и, таким образом, впервые защитил чемпионский пояс.



В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед подряд.



Для Волкановски это первое поражение в UFC и второе в ММА. Также у австралийца 25 побед.