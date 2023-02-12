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Двалишвили отреагировал на поединок Махачева и Волкановски

Двалишвили отреагировал на поединок Махачева и Волкановски
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Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили, выступающий в легчайшем весе UFC оценил титульный поединок между Исламом Махачевым и Алеком Волкановски.

«Вау, Алекс Волкановски. Отличный бой, я этого не ожидал», — написал Двалишвили на своей странице в социальных сетях.

Поединок Ислама Махачева с Волкановски возглавил турнир UFC 284, который прошёл в Перте (Австралия) в ночь с 11 на 12 февраля.

Махачев победил австралийца единогласным решением судей и, таким образом, впервые защитил чемпионский пояс.

В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед подряд.

Для Волкановски это первое поражение в UFC и второе в ММА. Также у австралийца 25 побед.

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