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«Плохое решение судей». Кормье высказался о бое Ислама Махачева с Волкановски

«Плохое решение судей». Кормье высказался о бое Ислама Махачева с Волкановски
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал исход поединка между российским бойцом Исламом Махачевым и Алеком Волкановски.

«Плохое решение судей. 3-2 — Волкановски ничего не проиграл сегодня. Он дрался лучше, чем кто-либо мог на его месте. Он лучший боец вне зависимости от весовых категорий. К слову, бой выдался хорошим», — написал Кормье на своей странице в социальных сетях.

Поединок Ислама Махачева с Волкановски возглавил турнир UFC 284, который прошёл в Перте (Австралия) в ночь с 11 на 12 февраля мск.

Махачев победил австралийца единогласным решением судей и впервые защитил чемпионский пояс.

В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед подряд.

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