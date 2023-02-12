«Плохое решение судей». Кормье высказался о бое Ислама Махачева с Волкановски

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал исход поединка между российским бойцом Исламом Махачевым и Алеком Волкановски.



«Плохое решение судей. 3-2 — Волкановски ничего не проиграл сегодня. Он дрался лучше, чем кто-либо мог на его месте. Он лучший боец вне зависимости от весовых категорий. К слову, бой выдался хорошим», — написал Кормье на своей странице в социальных сетях.



Поединок Ислама Махачева с Волкановски возглавил турнир UFC 284, который прошёл в Перте (Австралия) в ночь с 11 на 12 февраля мск.



Махачев победил австралийца единогласным решением судей и впервые защитил чемпионский пояс.



В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед подряд.