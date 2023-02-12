Джо Роган: я был убеждён, что Волкановски выиграл бой
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Известный комментатор UFC Джо Роган прокомментировал исход титульного боя между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.
«Боже мой, я был убеждён, что Волкановски выиграл этот бой. Возможно, стоит заново пересмотреть поединок. А что думают пользователи интернета? На мой взгляд, Волкановски выиграл по раундам 3-2», — написал Роган на своей странице в социальных сетях.
Поединок Ислама Махачева с Волкановски возглавил турнир UFC 284, который прошёл в Перте (Австралия) в ночь с 11 на 12 февраля.
Махачев победил австралийца единогласным решением судей и впервые защитил чемпионский пояс.
В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед подряд.
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