Джо Роган: я был убеждён, что Волкановски выиграл бой

Известный комментатор UFC Джо Роган прокомментировал исход титульного боя между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.



«Боже мой, я был убеждён, что Волкановски выиграл этот бой. Возможно, стоит заново пересмотреть поединок. А что думают пользователи интернета? На мой взгляд, Волкановски выиграл по раундам 3-2», — написал Роган на своей странице в социальных сетях.



Поединок Ислама Махачева с Волкановски возглавил турнир UFC 284, который прошёл в Перте (Австралия) в ночь с 11 на 12 февраля.



Махачев победил австралийца единогласным решением судей и впервые защитил чемпионский пояс.



В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед подряд.