Волкановски: пересмотрел бой. Я определённо выиграл три раунда

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион полулёгкого дивизиона Алекс Волкановски уверен, что судьи его боя с Исламом Махачевым вынесли неправильное решение.



«Только что пересмотрел бой. Я определённо выиграл второй, третий и пятый раунды. Удивлён, что не подняли мою руку. Давай проведём бой-реванш в любом месте и в любое время», — написал Волкановски на своей странице в социальных сетях.



Поединок Ислама Махачева с Волкановски возглавил турнир UFC 284, который прошёл в Перте (Австралия) в ночь с 11 на 12 февраля.



Махачев победил австралийца единогласным решением судей и впервые защитил чемпионский пояс.



В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед подряд.