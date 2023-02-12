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Волкановски: пересмотрел бой. Я определённо выиграл три раунда

Волкановски: пересмотрел бой. Я определённо выиграл три раунда
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Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион полулёгкого дивизиона Алекс Волкановски уверен, что судьи его боя с Исламом Махачевым вынесли неправильное решение.

«Только что пересмотрел бой. Я определённо выиграл второй, третий и пятый раунды. Удивлён, что не подняли мою руку. Давай проведём бой-реванш в любом месте и в любое время», — написал Волкановски на своей странице в социальных сетях.

Поединок Ислама Махачева с Волкановски возглавил турнир UFC 284, который прошёл в Перте (Австралия) в ночь с 11 на 12 февраля.

Махачев победил австралийца единогласным решением судей и впервые защитил чемпионский пояс.

В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед подряд.

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