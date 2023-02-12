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Марлон Вера — о бое Махачева: ты вызываешь маленького парня, и он надирает тебе задницу

Марлон Вера — о бое Махачева: ты вызываешь маленького парня, и он надирает тебе задницу
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Эквадорский боец смешанных единоборств Марлон Вера, выступающий в легчайшем весе UFC, саркастически высказался о поединке Ислама Махачева с Алексом Волкановски за титул чемпиона промоушена в лёгком весе.

«Ты вызываешь маленького парня на бой. И маленький парень надирает тебе задницу», — написал Вера на своей странице в социальных сетях.

Поединок Ислама Махачева с Волкановски возглавил турнир UFC 284, который прошёл в Перте (Австралия) в ночь с 11 на 12 февраля мск.

Махачев победил австралийца единогласным решением судей и впервые защитил чемпионский пояс.

В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед подряд.

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