«Какая борьба!» Стерлинг оценил бой Махачева с Волкановски

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг прокомментировал титульный бой между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.



«Какой был раунд от Булкановски! Высочайший уровень и удар правой рукой, который отбросил Ислама, был идеально рассчитан по таймингу. Я всё ещё думаю, что победил Махачев, но какая борьба!», — написал Стерлинг на своей странице в социальных сетях.



Поединок Ислама Махачева с Волкановски возглавил турнир UFC 284, который прошёл в Перте (Австралия) в ночь с 11 на 12 февраля мск.



Махачев победил австралийца единогласным решением судей и впервые защитил чемпионский пояс.



В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед подряд.