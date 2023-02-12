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«Какая борьба!» Стерлинг оценил бой Махачева с Волкановски

«Какая борьба!» Стерлинг оценил бой Махачева с Волкановски
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг прокомментировал титульный бой между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

«Какой был раунд от Булкановски! Высочайший уровень и удар правой рукой, который отбросил Ислама, был идеально рассчитан по таймингу. Я всё ещё думаю, что победил Махачев, но какая борьба!», — написал Стерлинг на своей странице в социальных сетях.

Поединок Ислама Махачева с Волкановски возглавил турнир UFC 284, который прошёл в Перте (Австралия) в ночь с 11 на 12 февраля мск.

Махачев победил австралийца единогласным решением судей и впервые защитил чемпионский пояс.

В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед подряд.

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