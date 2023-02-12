Тедди Атлас: иногда можно проиграть и остаться победителем, сегодня это про Волкановски

Известный тренер по боксу Тедди Атлас отреагировал на исход титульного боя на турнире UFC 284 между российским бойцом Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски.



«Иногда можно проиграть бой, но все равно остаться победителем. Сегодня это применимо к Волкановски. Оба парня сражались как чемпионы и вели себя тоже соответствующе. Респект обоим бойцам. Я думал, что всё на самом деле ещё ближе, чем на судейских записках, но это был бой, в котором никто не проиграл», — написал Атлас на своей странице в социальных сетях.



Поединок Ислама Махачева с Волкановски возглавил турнир UFC 284, который прошёл в Перте (Австралия) в ночь с 11 на 12 февраля.



Махачев победил австралийца единогласным решением судей и, таким образом, впервые защитил чемпионский пояс.