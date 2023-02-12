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Усман Нурмагомедов поздравил Махачева с победой над Волкановски

Усман Нурмагомедов поздравил Махачева с победой над Волкановски
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов прокомментировал победу своего одноклубника Ислама Махачева над Алексом Волкановски в титульном поединке на UFC 284.

«Лучший боец планеты. Это был отличный бой, самый конкурентный бой за всю карьеру Ислама, но без такой конкуренции не бывает и роста. Поздравляю тебя, чемпион, король pound-for-pound! Может быть, стоит прицелиться ещё на один пояс?» — написал Усман на своей странице в социальных сетях.

Поединок Ислама Махачева с Волкановски возглавил турнир UFC 284, который прошёл в Перте (Австралия) в ночь с 11 на 12 февраля.

Махачев победил австралийца единогласным решением судей и, таким образом, впервые защитил чемпионский пояс.

В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед.

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