Усман Нурмагомедов поздравил Махачева с победой над Волкановски

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов прокомментировал победу своего одноклубника Ислама Махачева над Алексом Волкановски в титульном поединке на UFC 284.



«Лучший боец планеты. Это был отличный бой, самый конкурентный бой за всю карьеру Ислама, но без такой конкуренции не бывает и роста. Поздравляю тебя, чемпион, король pound-for-pound! Может быть, стоит прицелиться ещё на один пояс?» — написал Усман на своей странице в социальных сетях.



Поединок Ислама Махачева с Волкановски возглавил турнир UFC 284, который прошёл в Перте (Австралия) в ночь с 11 на 12 февраля.



Махачев победил австралийца единогласным решением судей и, таким образом, впервые защитил чемпионский пояс.



В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед.