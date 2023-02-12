Тренер Махачева отреагировал на победу Ислама над Волкановски

Известный тренер по ММА Хавьер Мендес, работающий с группой Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева, отреагировал на победу своего подопечного над Алексом Волкановски в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе.
«Теперь Ислам — самый сильный боец мира. Это был очень хороший легендарный поединок. Исламу пришлось драться с очень сильным и стойким оппонентом», — приводит слова Мендеса ТАСС.
Поединок Ислама Махачева с Волкановски возглавил турнир UFC 284, который прошёл в Перте (Австралия) в ночь с 11 на 12 февраля.
Махачев победил австралийца единогласным решением судей и, таким образом, впервые защитил чемпионский пояс.
В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед.
- 12 февраля 2023
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