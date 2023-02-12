«Лысые очень неудобные». Исмаилов обратился к Махачеву после его победы над Волкановски
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Звёздный российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов прокомментировал победу чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) и соотечественника Ислама Махачева над австралийцем Алексом Волкановски.
Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 12 февраля, и завершился победой Махачева единогласным судейским решением.
«Этот неловкий момент. У первого номера P4P есть имя, и зовут его Ислам. Маленькие и лысые, как правило, очень неудобные, но ты сделал своё. Мои поздравления, брат» – написал Исмаилов в социальных сетях.
Победа над Волкановски стала для Махачева 12-й подряд, россиянин является обладателем длиннейшей победной серии среди действующих бойцов в UFC.
Хасбик поздравил Махачева с победой над Волкановски
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