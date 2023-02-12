Яир Родригес поделился ожиданиями от боя с Волкановски

Временный чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг), мексиканец Яир Родригес высказался о поединке с обладателем полноценного титула, австралийцем Алексом Волкановски.

«Да, я немного посмотрел его бой с Исламом. Не скажу, что многое понял, но это был хороший и близкий поединок.

Что же касается нашего поединка… Волкановски быстрый, взрывной, у него хорошая борьба и защита от джиу-джитсу. Из чего я могу сделать вывод, что наш поединок пройдёт преимущественно на ногах. Вероятно, это будет противостояние ударников», – сказал Родригес на пресс-конференции.

Напомним, Родригес завоевал временный титул на турнире UFC 284 в Перте (Австралия), досрочно остановив во втором раунде американского ветерана Джоша Эмметта.