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Родригес: Волкановски показал, что ему по силам победить Махачева

Родригес: Волкановски показал, что ему по силам победить Махачева
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Временный чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг), мексиканец Яир Родригес оценил выступление лидера дивизиона, австралийца Алекса Волкановски, в поединке с россиянином Исламом Махачевым.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 12 февраля, на турнире UFC 284 и завершился победой Махачева единогласным судейским решением.

«Послушайте, он сразился за титул в лёгком весе с Исламом Махачевым. Он не проиграл мешку. Ислам жёсткий, очень. Как и многие другие россияне в UFC. И Алекс смог не просто продержаться все раунды, но и показал, что ему по силам победить Махачева. Потому что бой получился достаточно близким. В целом же, я считаю, что он отлично себя показал», – сказал Родригес на пресс-конференции.

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