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«Думал, что он будет сильнее». Волкановски — о бое с Махачевым

«Думал, что он будет сильнее». Волкановски — о бое с Махачевым
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Австралийский боец смешанных единоборств Александр Волкановски высказался о поражении в поединке с россиянином Исламом Махачевым.

«Это был близкий бой, меня многие хвалят, но я расстроен, потому что собирался победить. Знаю, что мог сделать больше, извлечь больше выгоды в некоторых эпизодах. Я думал, что он будет сильнее, но я отдаю ему должное – я недооценил его ударку, он недооценил мою борьбу. Это смешанные единоборства, что тут скажешь», — сказал Волкановски после боя.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей и впервые защитил чемпионский пояс.

В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед.

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