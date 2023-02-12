Оливейра: обязательно проведём с Махачевым ещё один бой

Бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг), бразилец Чарльз Оливейра прокомментировал победу действующего чемпиона, россиянина Ислама Махачева над австралийцем Алексом Волкановски.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 12 февраля, на турнире UFC 284 и завершился победой Махачева единогласным судейским решением.

«Махачев провёл отличный поединок. Он сильно прибавил в ударах ногами и заслужил эту победу. Мы обязательно проведём с ним ещё один бой.



Волкановски – элитный боец, проводит хорошие бои, и этот не стал исключением. Но я считаю, что он вернётся в свою весовую категорию», – приводит слова Оливейры издание MMA.Metaratings.ru.

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