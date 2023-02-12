Инсайдер: Теофимо Лопес ведёт переговоры о бое с абсолютным чемпионом мира

Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), американец Теофимо Лопес (18-1, 13 KO) ведёт переговоры о поединке с бывшим абсолютным чемпионом на категорию выше, британцем Джошем Тэйлором (19-0, 13 KO), сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер.
«Top Rank пытается организовать поединок между Джошем Тэйлором и Теофимо Лопесом в лимите первого полусреднего веса, который состоится летом в Великобритании. Сделка ещё не заключена. Если бой состоится, то в мае или июне», – написал Коппинджер в социальных сетях.
В своём последнем бою в феврале 2022 года Тэйлор победил раздельным судейским решением соотечественника Джека Кэттеролла (26-1, 13 KO). Лопес в декабре, также раздельным решением, одолел в нетитульном бою испанца Сандора Мартина (40-3, 13 KO).
- 12 февраля 2023
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