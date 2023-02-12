Махачев: пересмотрел бой, и, честно говоря, Волкановски забрал только последнюю минуту

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев ответил на слова австралийца Александра Волкановски.
Напомним, ранее Волкановски опубликовал пост в социальных сетях:
«Только что пересмотрел бой. Я определённо выиграл второй, третий и пятый раунды», — написал австралиец.
«Только что пересмотрел бой, и, честно говоря, из 25 минут Волк забрал только последнюю минуту», — ответил Махачев в социальных сетях.
Поединок Ислама Махачева с Волкановски возглавил турнир UFC 284, который прошёл в Перте (Австралия) в ночь с 11 на 12 февраля.
Махачев победил австралийца единогласным решением судей и впервые защитил чемпионский пояс.
В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед.
Хасбик поздравил Махачева с победой над Волкановски:
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