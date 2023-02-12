Алексеева назвала ключевой фактор, за счёт которого Махачев оказался сильнее Волкановски

Российский боец UFC Ирина Алексеева высказалась по поводу поединка между Исламом Махачевым и Александром Волкановски, который завершился в пользу россиянина.

«Волкановски постоянно поддавливал, был более активным, но всё решила точность Ислама. Алекс много промахивался, где-то бил по защите. Конечно, бывало, что и попадал, но Махачев был точнее. Не могу сказать, что Ислам его залеживал. Некоторые бойцы переводят соперников в партер и бездействуют, но Махачев и бил в партере, и пытался контролировать, не давая вставать. Этот бой можно отнести к тем противостояниям, когда людям неважно, кто победил, главное – оба показали яркий и красивый бой. Я до конца не знала, кто победит. Думала, что вообще ничья может быть, потому что оба показали отличный бой. Я в шоке от этого поединка. Не ожидала, что Волкановски даст такой отпор, его защита от борьбы Ислама превзошла все ожидания. Я думала, что Махачев переведёт его и заставит сдаться, либо просто будет бить его в партере. Думала, что Ислам на несколько голов выше Волкановски.



Но всё-таки в этом поединке бойцовский интеллект, геймплан Ислама сыграли свою роль. Также стоит отметить и собранность Махачева, несмотря на то что Волкановски постоянно пытался его расшевелить и провоцировать, Ислам всегда был хладнокровен, показывая высочайшее мастерство. Если бы Ислам вышел из психологического равновесия, может быть, результат был бы другим», — приводит слова Алексеевой Metaratings.

Путь Махачева к величию. От охранника до суперзвезды UFC: