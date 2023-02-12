Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алексеева назвала ключевой фактор, за счёт которого Махачев оказался сильнее Волкановски

Алексеева назвала ключевой фактор, за счёт которого Махачев оказался сильнее Волкановски
Комментарии

Российский боец UFC Ирина Алексеева высказалась по поводу поединка между Исламом Махачевым и Александром Волкановски, который завершился в пользу россиянина.

«Волкановски постоянно поддавливал, был более активным, но всё решила точность Ислама. Алекс много промахивался, где-то бил по защите. Конечно, бывало, что и попадал, но Махачев был точнее. Не могу сказать, что Ислам его залеживал. Некоторые бойцы переводят соперников в партер и бездействуют, но Махачев и бил в партере, и пытался контролировать, не давая вставать. Этот бой можно отнести к тем противостояниям, когда людям неважно, кто победил, главное – оба показали яркий и красивый бой. Я до конца не знала, кто победит. Думала, что вообще ничья может быть, потому что оба показали отличный бой. Я в шоке от этого поединка. Не ожидала, что Волкановски даст такой отпор, его защита от борьбы Ислама превзошла все ожидания. Я думала, что Махачев переведёт его и заставит сдаться, либо просто будет бить его в партере. Думала, что Ислам на несколько голов выше Волкановски.

Но всё-таки в этом поединке бойцовский интеллект, геймплан Ислама сыграли свою роль. Также стоит отметить и собранность Махачева, несмотря на то что Волкановски постоянно пытался его расшевелить и провоцировать, Ислам всегда был хладнокровен, показывая высочайшее мастерство. Если бы Ислам вышел из психологического равновесия, может быть, результат был бы другим», — приводит слова Алексеевой Metaratings.

Новость по теме
Махачев: пересмотрел бой, и, честно говоря, Волкановски забрал только последнюю минуту

Путь Махачева к величию. От охранника до суперзвезды UFC:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023