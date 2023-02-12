Адесанья: через пять лет меня не будет в UFC

Экс-чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), звёздный новозеландец Исраэль Адесанья, готовящийся к титульному реваншу с бразильцем Алексом Перейрой, высказался о завершении карьеры.

«Я в UFC уже пять лет, так? По правде сказать, меня не будет здесь через пять лет. У меня есть и другие дела в жизни. Мне нравятся бои, и я чертовски хорош в этом, но я никогда не привязывался к MMA и собираюсь уйти на вершине. Считаю, что это то самое место, откуда вы должны уйти. Опять же, я здесь уже пять лет, и они просто пролетели. Посмотрим, что произойдёт, но я не думаю, что пробуду здесь ещё столько же», – сказал Адесанья в интервью журналистам.

Напомним, реванш Адесаньи и Перейры состоится 8 апреля в Майами (США) и возглавит турнир UFC 287.