Адесанья: через пять лет меня не будет в UFC
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Экс-чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), звёздный новозеландец Исраэль Адесанья, готовящийся к титульному реваншу с бразильцем Алексом Перейрой, высказался о завершении карьеры.
«Я в UFC уже пять лет, так? По правде сказать, меня не будет здесь через пять лет. У меня есть и другие дела в жизни. Мне нравятся бои, и я чертовски хорош в этом, но я никогда не привязывался к MMA и собираюсь уйти на вершине. Считаю, что это то самое место, откуда вы должны уйти. Опять же, я здесь уже пять лет, и они просто пролетели. Посмотрим, что произойдёт, но я не думаю, что пробуду здесь ещё столько же», – сказал Адесанья в интервью журналистам.
Напомним, реванш Адесаньи и Перейры состоится 8 апреля в Майами (США) и возглавит турнир UFC 287.
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