Рамазан Исмаилов: Махачев не вышел на удушающий из-за отсутствия подсказок Хабиба

Знаменитый тренер Рамазан Исмаилов высказал предположение о том, что российский боец Ислам Махачев не сумел выйти на удушающий приём в поединке с Александром Волкановски из-за того, что Хабиб Нурмагомедов не присутствовал в его углу во время поединка.

«Одна из причин того, что у Ислама не получилось выйти на удушающий приём или нанести удары в партере – отсутствие подсказок из угла. Всё-таки у них есть наработанное взаимопонимание с Хабибом Нурмагомедовым, который всегда подсказывал. Он мог и замотивировать и подсказать, когда нужно закинуть ногу, как правильно выйти на приём. Где-то нужно подсказать. Подсказка нужна, чтобы выполнить действие. Возможно, причина в отсутствии Хабиба, с которым они вместе росли. Но в плане ударной техники Ислам проявил себя хорошо. Видна работа. На сближении включал клинч, работал коленями, в стойке Махачев выглядел классно. В плане борьбы не хватило подсказок из угла. Одна подсказка могла решить исход поединка.



Есть спортсмены как Рой Джонс, которые работают по ситуации, а есть спортсмены, которым нужно указать направлении, им нужна связь с углом для лучшей работы. Ислам такого плана боец. В первом раунде Махачев чётко зашёл, но не смог задушить соперника треугольником. Но и Волкановски проделал хорошую работу. Он на своём месте в своём весе и в общем рейтинге», — приводит слова Исмаилова Metaratings.