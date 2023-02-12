«Он не выдвигал сумасшедших требований». Адесанья – об уходе Нганну из UFC

Экс-чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), звёздный новозеландец Исраэль Адесанья прокомментировал уход из организации камерунского тяжеловеса Фрэнсиса Нганну.

«Фрэнсис сделал правильный выбор. Он стал тем парнем, который выбил дверь. Мы все переживали за него, мы долго говорили об этом. Я лишь повторюсь. Не буду вдаваться в детали, но он прав, требуя вещей, которые должны быть обязательными.

Он не выдвигал сумасшедших требований. Это были вещи, сопоставимые с требованиями парней, открывающих турниры и желающих, чтобы их третьему или четвёртому угловому оплатили отель. Чтобы им не пришлось платить за это самим», – приводит слова Адесаньи MMA Fighting.

Ранее в интервью Адесанья высказался о своём уходе из UFC.