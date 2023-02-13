Энтони Смит: Махачеву лучше ухватиться за своё место в P4P. Джон Джонс возвращается

Бывший претендент на титул UFC, а также комментатор Энтони Смит считает, что лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион в лёгком весе (до 70 кг), россиянин Ислам Махачев может лишиться статуса лучшего бойца организации из-за легендарного американца Джона Джонса, готовящегося к возвращению.
«Я считаю, что Исламу лучше крепко ухватиться за свою первую строчку в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от веса, потому что будет немало разговоров в том случае, если Джон Джонс вернётся и покажет хотя бы небольшую часть от того, чем он был раньше. Джон Джонс и его долгожданный переход в тяжёлый вес. Он говорил об этом целую вечность», – сказал Смит в эфире ESPN.
Напомним, 4 марта на турнире UFC 285 Джон Джонс сразится за вакантный титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) с французом Сирилем Ганом.
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