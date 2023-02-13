Фото: Сириль Ган показал актуальную форму за месяц до боя с Джонсом

Французский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сириль Ган продолжает подготовку к титульному поединку против звёздного американца Джона Джонса, который состоится 5 марта на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США).

«В работе», – написал боец в социальных сетях.

Фото: из личного архива Сириля Гана

Фото: из личного архива Сириля Гана

Фото: из личного архива Сириля Гана

Фото: из личного архива Сириля Гана

Поединок с Ганом станет для 35-летнего Джонса первым с февраля 2020 года, когда на UFC 247 он победил единогласным судейским решением соотечественника Доминика Рейеса. Ган в сентябре на UFC Fight Night 209 нокаутировал в третьем раунде австралийца Тая Туивасу.

Ранее бывший соперник Джонса, Энтони Смит, высказался о его перспективах сместить с первой строчки рейтинга pound-for-pound россиянина Ислама Махачева.

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