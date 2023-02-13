Махно: в реванше Махачева и Царукяна всё может быть иначе

Российский боец смешанного стиля Алексей Махно высказался о потенциальном реванше между соотечественниками Арманом Царукяном и Исламом Махачевым после победы последнего над австралийцем Алексом Волкановски.
Напомним, поединок бойцов состоялся вчера, 12 февраля, на турнире UFC 284 и завершился победой Махачева единогласным судейским решением.
«В первом их бою Арман вышел на коротком уведомлении, но точно так же на коротком уведомлении был и Ислам. В этом бою все три раунда забрал Махачев, хотя был очень тяжёлый бой для него. Но в пятираундовом бою при полном лагере подготовки всё может быть иначе.
Никто не умаляет заслуг Армана, он гигант, но при этом не скидывайте Ислама. В том бою Царукян ничего не терял, а Ислам терял всё. Тогда Ислам готовился против обычного бойца, у которого не ярко выраженная вольная борьба, и тут против него выходит Царукян, у которого вольная борьба на сумасшедшем уровне. В их втором бою всё станет понятно, там уже не будет никаких отговорок. Для российского зрителя будет шикарный бой», – цитирует Махно издание MMA.Metaratings.ru.
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