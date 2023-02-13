Абдель-Азиз отреагировал на победу Махачева над Волкановски

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поздравил россиянина Ислама Махачева с победой над австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284.



«Я знаю Ислама Махачева уже более 10 лет. Ему был 21 год, когда мы встретились, и он не поменялся. Даже сейчас, когда у него есть слава и многое другое, он стал только лучше. Одно я могу сказать вам точно – что отношения в их команде нерушимы. Так много людей стоит поблагодарить из его команды», – написал Абдель-Азиз в социальной сети.



Исламу Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. Всего на счету российского бойца 13 побед и одно поражение в UFC.