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Абдель-Азиз отреагировал на победу Махачева над Волкановски

Абдель-Азиз отреагировал на победу Махачева над Волкановски
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Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поздравил россиянина Ислама Махачева с победой над австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284.

«Я знаю Ислама Махачева уже более 10 лет. Ему был 21 год, когда мы встретились, и он не поменялся. Даже сейчас, когда у него есть слава и многое другое, он стал только лучше. Одно я могу сказать вам точно – что отношения в их команде нерушимы. Так много людей стоит поблагодарить из его команды», – написал Абдель-Азиз в социальной сети.

Исламу Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. Всего на счету российского бойца 13 побед и одно поражение в UFC.

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