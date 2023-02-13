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Экс-боец UFC: я думал, что Волкановски победил Махачева. Алекс впечатлил больше

Экс-боец UFC: я думал, что Волкановски победил Махачева. Алекс впечатлил больше
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Бывший боец UFC Диего Санчес поделился мнением о поединке между россиянином Исламом Махачевым и представителем Австралии Александром Волкановски, состоявшемся 12 февраля на турнире по смешанным единоборствам UFC 284.

«Какой же бой, оба были великолепны! После повторного просмотра у меня буквально нет слов. Больше меня впечатлил Волкановски. Несмотря на то что он намного меньше ростом, я думал, что он победил. Здорово было смотреть на его боевой дух», — написал Санчес в соцсетях.

Напомним, Махачев победил единогласным решением судей, защитив чемпионский пояс промоушена в лёгком весе. В общей сложности на счету бойца 13 побед и одно поражение в UFC.

Путь Махачева к величию. От охранника до суперзвезды UFC:

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