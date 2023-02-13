Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Роб Сечан — Махачеву: твоя победа в бою с Волкановски была подарком от судей

Роб Сечан — Махачеву: твоя победа в бою с Волкановски была подарком от судей
Комментарии

Знаменитый финансовый консультант Роб Сечан обратился к россиянину Исламу Махачеву, победившему представителя Австралии Александра Волкановски. Их бой состоялся на турнире UFC 284 в Перте (Австралия).

«Ты отличный боец, но все хотели, чтобы Александр Волкановски победил тебя. Многие, включая меня, думают, что он это сделал. Твоя победа была подарком от судей. Если бы поединок продолжался на минуту дольше, не было бы никаких вопросов. Ты бы уснул», — написал Сечан в соцсетях.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей. В настоящий момент Исламу 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру.

Хасбик поздравил Махачева с победой над Волкановски:

И это величайший бой? Махачеву заплатили гроши по сравнению с Хабибом и Конором! И это величайший бой? Махачеву заплатили гроши по сравнению с Хабибом и Конором!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023