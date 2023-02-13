Роб Сечан — Махачеву: твоя победа в бою с Волкановски была подарком от судей

Знаменитый финансовый консультант Роб Сечан обратился к россиянину Исламу Махачеву, победившему представителя Австралии Александра Волкановски. Их бой состоялся на турнире UFC 284 в Перте (Австралия).

«Ты отличный боец, но все хотели, чтобы Александр Волкановски победил тебя. Многие, включая меня, думают, что он это сделал. Твоя победа была подарком от судей. Если бы поединок продолжался на минуту дольше, не было бы никаких вопросов. Ты бы уснул», — написал Сечан в соцсетях.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей. В настоящий момент Исламу 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру.

Хасбик поздравил Махачева с победой над Волкановски: