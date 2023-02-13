Хасбик обозначил, кого считает первым номером рейтинга UFC P4P

Популярный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, разместил новый пост у себя в социальных сетях, обратившись к соотечественнику Исламу Махачеву. На турнире UFC 284 Махачев победил первого номера рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории (P4P) Александра Волкановски.



«Ислам, ты доказал всем, кто P4P», — написал Хасбик.

Фото: Из личного архива Хасбика

UFC 284 состоялся 12 февраля. Махачев одолел Волкановски единогласным решением судей, защитив чемпионский пояс UFC в лёгком весе. В общей сложности Махачев провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.



Для Волкановски поражение в бою с Махачевым стало вторым в карьере.

Хасбик поздравил Махачева с победой над Волкановски: