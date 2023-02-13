«Врезалось на полной скорости». Макгрегор показал, как восстанавливается после автоаварии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в соцсетях, показав, как проходит восстановление после травмы. В январе во время велопрогулки Макгрегора сбила машина.



«В меня на полной скорости врезалось авто. Чувствую себя хорошо, хотя без травм не обошлось. Ценю помощь моей давней массажистки и друга. Да благословит бог всех, кто сейчас находится в Турции и Сирии! Мать-природа, пожалуйста, будь полегче с нами», — написал ирландец.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Недавно в UFC объявили, что Макгрегор станет тренером в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором его команда будет противостоять сборной Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы проведут поединок.

Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку: