«Врезалось на полной скорости». Макгрегор показал, как восстанавливается после автоаварии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в соцсетях, показав, как проходит восстановление после травмы. В январе во время велопрогулки Макгрегора сбила машина.
«В меня на полной скорости врезалось авто. Чувствую себя хорошо, хотя без травм не обошлось. Ценю помощь моей давней массажистки и друга. Да благословит бог всех, кто сейчас находится в Турции и Сирии! Мать-природа, пожалуйста, будь полегче с нами», — написал ирландец.
Фото: Из личного архива Конора Макгрегора
Недавно в UFC объявили, что Макгрегор станет тренером в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором его команда будет противостоять сборной Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы проведут поединок.
Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку:
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