Названы гонорары Махачева и Волкановски за бой на UFC 284
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Победитель главного события турнира UFC 284 и действующий чемпион промоушена в лёгком весе Ислам Махачев заработал за победу в бою с австралийцем Александром Волкановски $ 1,1 млн, информирует The SportsGrail. Волкановски получил немного меньше – $ 1,08 млн.
Мексиканец Яир Родригес, одержавший победу в соглавном поединке UFC 284, получил сумму в размере $ 270 тыс., а его соперник Джош Эмметт (США) — $ 95 тыс.
Другой россиянин, принимавший участие в турнире, Зубайра Тухугов, получил $ 24 500 (был оштрафован за проваленное взвешивание на 30%). Его соперник из Бразилии Элвис Бренер получил от организаторов $ 38 500. Для Бренера это был дебют в UFC.
Путь Махачева к величию. От охранника до суперзвезды UFC:
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